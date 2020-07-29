Üsküdar'da kilisenin haçını söken kişiye hapis cezası! Kararda dikkat çeken Kur'an vurgusu

1 YIL 4 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kısa bir ara veren mahkeme, kararını açıkladı. Sanığı, "İbadethanelere zarar verme" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, "Eylemin ilgili dini benimseyen toplum kesimini tahkir maksadıyla işlendiğine" kanaat getirerek cezayı 1 yıl 4 aya çıkardı.

Mahkeme, kararının gerekçesinde En'am Suresi 108. Ayeti'ne atıf yaptı.

'İSLAM'IN İZZETİNE DE ZARAR GETİRECEĞİ'

Kararda, "En'am Suresi 108. Ayet Diyanet tefsirinde başkalarına, onların inançlarına ve kutsal saydıkları değerlere hakaret etmek İslami edep ve ahlakla bağdaşmadığı gibi, İslam'ın izzetine de zarar getireceği, müslümanların bu durumlara imkan verecek söz ve davranışlardan kaçınmaları emredilmektedir. Ayette İslam'ın tebliğ ve davet metoduna da işaret vardır. Buna göre bizim gibi başkalarının inanç ve kanaatleri de onlara göre değerlidir. Diyalog ve ikna etmenin yolu saygı ve nezaketten geçer. Hakaret ve küfür ise sadece muhatabın düşmanlık duygularını kabartır. İnatlaşma, sertleşme ve giderek çatışmaya yol açar" denildi.