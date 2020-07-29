29 Temmuz 2020, Çarşamba
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İstanbul'un 3 ilçesinde uyuşturucu operasyonu; 6 gözaltı

Bahçelievler  Güngören ve Çekmeköy'de satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 240 gram bonzai, 60 gram kokain, 1 kilo 22 gram toz kubar, 1 kilo 90 gram hint keneviri, 5 bin lira, 100 Euro, 3 cep telefonu, alüminyum folyo, ruhsatsız tabanca ve 6 mermi ele geçirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.07.2020 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020
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İstanbul'un 3 ilçesinde uyuşturucu operasyonu; 6 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler, Güngören ve Çekmeköy'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 240 gram bonzai, 60 gram kokain, 1 kilo 22 gram toz kubar, 1 kilo 90 gram hint keneviri, 5 bin lira, 100 Euro, 3 cep telefonu, alüminyum folyo, ruhsatsız tabanca ve 6 mermi ele geçirildi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda Resul A. (23) , Abdulmecit İ. (19), Avni A. (19), Hülya E. (51), Rıfat E. (32) ve Caner K. (28) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 3 şüpheli ise adli makamlarca serbest bırakıldı.

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