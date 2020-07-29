Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Teslim olan terörist sayısı 117'ye yükseldi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: Son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edilen örgüt mensubunun teslim olması ile birlikte ikna çalışmaları kapsamında, 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden kaçarak sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 117'ye yükseldi.