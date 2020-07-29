29 Temmuz 2020, Çarşamba
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Teslim olan terörist sayısı 117'ye yükseldi

Son dakika haberi... : Son olarak 'de faaliyet gösterdiği tespit edilen örgüt mensubunun teslim olması ile birlikte ikna çalışmaları kapsamında, 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden kaçarak sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 117'ye yükseldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.07.2020 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Teslim olan terörist sayısı 117'ye yükseldi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: Son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edilen örgüt mensubunun teslim olması ile birlikte ikna çalışmaları kapsamında, 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden kaçarak sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 117'ye yükseldi.

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