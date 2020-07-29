Adana’da korkunç olay! Kadını taciz edip dövdü sonra arabadan attı

S.G. otomobilde birlikte seyahat ettiği Olcay D.'yi Yavuzlar Mahallesi'ndeki evine götürürken yolda taciz etti. İddiaya göre S.G., direnen Olcay D.'yi darp edip hareket halindeki otomobilden yola savurdu.

SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

Hareket halindeki araçtan yola düşen kadını gören çevredekiler yardıma koşarken, sürücü S.G.'nin kaçmasını da engelledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.