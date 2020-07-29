29 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Adana’da korkunç olay! Kadını taciz edip dövdü sonra arabadan attı

Adana’da korkunç olay! Kadını taciz edip dövdü sonra arabadan attı

'da saat 05.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Bulvarı'nda S.G. adlı kişinin otomobilde birlikte seyahat ettiği Olcay D.'yi (38) taciz ve darp edip ardından hareket halindeki araçtan attığı öne sürüldü. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli S.G. ise .

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.07.2020 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020
ABONE OL
Adana’da korkunç olay! Kadını taciz edip dövdü sonra arabadan attı

S.G. otomobilde birlikte seyahat ettiği Olcay D.'yi Yavuzlar Mahallesi'ndeki evine götürürken yolda taciz etti. İddiaya göre S.G., direnen Olcay D.'yi darp edip hareket halindeki otomobilden yola savurdu.

Adana’da korkunç olay! Kadını taciz edip dövdü sonra arabadan attı ADANA’DA KORKUNÇ OLAY! KADINI TACİZ EDİP DÖVDÜ SONRA ARABADAN ATTI

SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

Hareket halindeki araçtan yola düşen kadını gören çevredekiler yardıma koşarken, sürücü S.G.'nin kaçmasını da engelledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

TACİZ EDİLDİ

Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar olduğu görülen kadın sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede ifade veren Olcay D.'nin beraber seyahat ettiği kişi tarafından taciz ve darp edilip araçtan atıldığını söylediği belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI

Polise çelişkili ifadeler veren S.G. ise gözaltına alına alınarak Akıncılar götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA