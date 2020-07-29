Adana’da korkunç olay! Kadını taciz edip dövdü sonra arabadan attı
Adana'da saat 05.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Hacı Sabancı Bulvarı'nda S.G. adlı kişinin otomobilde birlikte seyahat ettiği Olcay D.'yi (38) taciz ve darp edip ardından hareket halindeki araçtan attığı öne sürüldü. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli S.G. ise gözaltına alındı.
S.G. otomobilde birlikte seyahat ettiği Olcay D.'yi Yavuzlar Mahallesi'ndeki evine götürürken yolda taciz etti. İddiaya göre S.G., direnen Olcay D.'yi darp edip hareket halindeki otomobilden yola savurdu.
SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ
Hareket halindeki araçtan yola düşen kadını gören çevredekiler yardıma koşarken, sürücü S.G.'nin kaçmasını da engelledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
TACİZ EDİLDİ
Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar olduğu görülen kadın sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede ifade veren Olcay D.'nin beraber seyahat ettiği kişi tarafından taciz ve darp edilip araçtan atıldığını söylediği belirtildi.
GÖZALTINA ALINDI
Polise çelişkili ifadeler veren S.G. ise gözaltına alına alınarak Akıncılar Polis Merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.