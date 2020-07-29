Zilhicce terviye günü nedir? Terviye günü namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Terviye günü orucu fazileti nedir?
Bugün Zilhicce ayıının 8'inci günü... Zilhicce ayının sekizinci gününe, Terviye günü denir. Arefe gününde bir önceki gün olan terviye gününde oruç tutmak çok faziletlidir. Terviye günü, hacıların sabah namazını kıldıktan sonra, topluca Mekke’den Minâ'ya doğru hareket ettikleri gündür. Peki, Zilhicce terviye günü nedir? Terviye günü namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Terviye günü orucu fazileti nedir? İşte merak edilenler...
Zilhicce terviye günü ne zaman, hangi gün? Zilhicce ayının sekizinci günü idrak edilen terviye günü, dini açıdan önemli bir yere sahiptir. Atefe gününden bir gün önce lan terviye gününde hangi ibadetlerin yapılacağı araştırılıyor. Terviye günü ile ilgili merak edilenleri yazımızda derledik. Peki, Zilhicce terviye günü nedir? Terviye günü namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Terviye günü orucu fazileti nedir? İşte cevaplar...
ZİLHİCCE TERVİYE GÜNÜ NEDİR, NE ZAMAN?
Terviye günü, Zilhicce'nin 8'nci günüdü. Terviye günü bu sene 29 Temmuz 2020 tarihine denk geliyor. Terviye gününde hacıların, bu gün sabah namazını Mekke'de kılıp güneş doğduktan sonra Mina'ya çıkmaları ve geceyi Mina'da geçirmeleri sünnettir.
TERVİYE GÜNÜ NAMAZI NEDİR?
Terviye günü namazı 6 rekattır.
4 rekatın birincisinde Asr suresi, ikincide Kureyş suresi, üçüncüde Nasr suresi, dördüncüde üç kere İhlas suresi okunuyor. Ardından kılınacak iki rekatın her bir rekatında üç kere ihlas okunuyor. Bu namazı terviye gününde kılana, terviye gününde Allah'ın ne kadar sevap vadetmişse o müjdelerin hepsinin ihsan edildiği biliniyor.
TERVİYE GÜNÜ ORUCU FAZİLETİ NEDİR?
İbn-i Abbas (Radıyallâhu Anhuma)'dan rivayet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
"Terviye (Zilhiccenin sekizinci) gününün orucu, bir seneye, Arefe gününün orucu ise, iki seneye keffârettir."(Ebû'ş-Şeyh, İbn-i Neccar, Nebhanî, el-Fethu'l-Kebîr, No:7294, 2/24)
Âişe (Radıyallâhu Anhâ)'dan gelen bir rivayete göre; "Terviye günü orucuna karşı, bin köle azadı, bin deve kurbanı ve Allâh yolunda cihada bin at bağışı sevabı vardır." (Geylânî, el-Ğunye 2/39)
AREFE GÜNÜ ORUCU
Arefe günü Zilhicce'nin dokuzuncu günüdür. Bu günde oruç müstehabtır.
"Ebû Katâde (Radıyallâhu Anh) şöyle demiştir: Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)'in: "Arefe günü orucu geçen seneyle, gelecek seneye keffârettir." buyurduğunu işittim. (Müslim, Sıyam:36, No:2747)
Arefe günü orucunun müstehab olduğunu beyan eden bu ve birçok hadis vârid olmuştur. Ayrıca bu günün diğer günlerden üstünlüğü vardır.
Âişe (Radıyallâhu Anhâ)'dan gelen bir rivayete göre; "Arefe gününün orucuna karşı, ikibin köle azadı, ikibin deve kurbanı ve Allâh yolunda cihada ikibin at bağışı sevabıyla, bir öncesi ve bir sonrası senenin ecri vardır." (Geylânî, el-Ğunye 2/39)
Önemli: Bu anlatılanlar hac vazifesinde olmayanlar içindir. Hac vazifesini yapanlar, eğer Arefe günü oruç tutarlarsa, Arafat'ta vakfe ve dua gibi işlerden zayıf düşerlerse oruç tutmazlar, tutarlarsa mekruh olur. Ancak zayıf düşmezlerse iki ibadet arasını cem etmek gibi bir fazilete nail olacakları için, oruç tutabilirler.
Zilhicce Ayının Perşembe Cuma Cumartesi günlerinde üç gün oruç tutmak:
Enes İbn-i Mâlik (Radıyallâhu Anh)'dan rivâyete göre Rasulullâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurmuştur: ''Her kim herhangi bir haram aydan Perşembe, Cuma, Cumartesi, olmak üzere üç günü oruçlu geçirirse, kendisine (tuttuğu her güne karşılık) iki sene, (başka bir rivayette) yedi yüz sene, (diğer bir rivayette ise) dokuz yüz sene ibadet (sevabı) yazılır.'' (Taberânî, el-Evsât, No. 1810, 2/468)
Enes (Radıyallâhu Ahn)'ın bu hadîs-i şerîf hakkında: ''Ben bunu Rasulullâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)'den işitmemişsem, kulaklarım sağır olsun'' dediği rivâyet edilmiştir. (Ahmed İbn-i Hicâzî Tuhfetu'l-İhvân, s.10)