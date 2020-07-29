AREFE GÜNÜ ORUCU

Arefe günü Zilhicce'nin dokuzuncu günüdür. Bu günde oruç müstehabtır.

"Ebû Katâde (Radıyallâhu Anh) şöyle demiştir: Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)'in: "Arefe günü orucu geçen seneyle, gelecek seneye keffârettir." buyurduğunu işittim. (Müslim, Sıyam:36, No:2747)

Arefe günü orucunun müstehab olduğunu beyan eden bu ve birçok hadis vârid olmuştur. Ayrıca bu günün diğer günlerden üstünlüğü vardır.

Âişe (Radıyallâhu Anhâ)'dan gelen bir rivayete göre; "Arefe gününün orucuna karşı, ikibin köle azadı, ikibin deve kurbanı ve Allâh yolunda cihada ikibin at bağışı sevabıyla, bir öncesi ve bir sonrası senenin ecri vardır." (Geylânî, el-Ğunye 2/39)

Önemli: Bu anlatılanlar hac vazifesinde olmayanlar içindir. Hac vazifesini yapanlar, eğer Arefe günü oruç tutarlarsa, Arafat'ta vakfe ve dua gibi işlerden zayıf düşerlerse oruç tutmazlar, tutarlarsa mekruh olur. Ancak zayıf düşmezlerse iki ibadet arasını cem etmek gibi bir fazilete nail olacakları için, oruç tutabilirler.