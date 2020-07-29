ABD yeniden alarma geçti! Koronavirüs kontrolden çıktı

"KIRMIZI BÖLGE"

Her 100 bin kişide 100'den fazla vakaya rastlanan ve bu nedenle ''kırmızı bölge'' olarak değerlendirilen eyaletler arasında Alabama, Arizona, Arkansas, California, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Kansas, Louisiana, Mississippi, Missouri, Nevada, North Carolina, North Dakota, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah ve Wisconsin yer alıyor.