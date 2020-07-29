'Artık siyasi görüşüm de var' diyerek duyurdu: Ezber bozan genç AK Parti’ye üye oldu

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde bulunduğu, cami olarak kullanılması için toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi.

Kararın ardından halka Ayasofya'nın cami olması konusunda düşüncelerinin sorulduğu bir sokak röportajı gündem oldu. Videoda, Ayasofya'nın cami olması sorusu üzerine yüzüne dövme yaptıracak kadar marjinal görünümlü bir genç, "Ne güzel. Gideriz cuma namazı kılmaya. Sevindim. İnançlı biriyim ama dış görünüş olarak çok yargılıyorlar" dedi. "Peki, bu gelişme oy verme davranışınızı etkiler mi?" sorusunu ise aynı genç "Dini görüşüm var ama siyasi görüşüm yok" diye yanıtladı.

Geçtiğimiz Cuma günü ise Ayasofya Camii'nde ilk Cuma namazına katılan Ufuk Yıldırım oradan da paylaşımda bulundu.

Ezber bozan Yıldırım, bu kez sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Siyasi görüşüm yok ama dini görüşüm var demiştim. Artık siyasi görüşüm de var" dedi. AK Parti'ye üye olan Yıldırım bir de fotoğraf paylaştı.

İŞTE O KARE

Sema Alim Dalgıç/SABAH