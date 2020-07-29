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Fethiye'den gelen görüntüler herkesi şoke etmişti! O kanal pislikten temizlendi

'nın Fethiye ilçesinde bulunan ve dünyaca ünlü 'nın olduğu 'ne bağlantılı kanal pislikten adeta görünmüyordu. SABAH'ın gündeme getirdiği konunun ardından yetkililer harekete geçti. Kanal temizlenerek kötü koku giderildi. KANAL PİSLİKTEN GÖRÜNMÜYOR KOKU PENCERE KAPATTIRIYOR! FETHİYE'DE ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜLER

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.07.2020 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020
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Fethiye'den gelen görüntüler herkesi şoke etmişti! O kanal pislikten temizlendi

Türkiye'nin gözde turizm merkezi Fethiye'de bulunan bir kanal, pisliğiyle pes dedirtti.

Fethiye'den gelen görüntüler herkesi şoke etmişti! O kanal pislikten temizlendi

Dünyaca ünlü Çalış Plajı'nın olduğu Fethiye Körfezi'ne bağlantılı kanal pislikten adeta görünmüyordu.

Fethiye'den gelen görüntüler herkesi şoke etmişti! O kanal pislikten temizlendi

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Kanala yakın oturan mahalleli, çevreye kötü koku yayan kanalın bir an önce temizlenmesi istemiş, "Kokudan çok rahatsız oluyoruz. Saat 22:30'da, bir de sabaha karşı iki defa arıtmadan öyle koku geliyor ki her tarafı kapatıyoruz, yetkililere sesleniyorum lütfen bir çare bulun" demişti.

Fethiye'den gelen görüntüler herkesi şoke etmişti! O kanal pislikten temizlendi

SABAH'ın gündeme getirdiği konunun ardından yetkililer harekete geçti. Kanal temizlenerek eski görünümüne kazandırıldı. Ayrıca koku da böylece giderilmiş oldu.

Hayrettin Şaşmaz/SABAH

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