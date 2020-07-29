Adana'da saat 05.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Hacı Sabancı Bulvarı'nda S.G. adlı kişinin otomobilde birlikte seyahat ettiği Olcay D.'yi (38) taciz ve darp edip ardından hareket halindeki araçtan attığı öne sürüldü. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli S.G. ise gözaltına alındı.