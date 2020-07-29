- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Adana’da korkunç olay! Kadını taciz edip dövdü sonra arabadan attı
Adana'da saat 05.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Hacı Sabancı Bulvarı'nda S.G. adlı kişinin otomobilde birlikte seyahat ettiği Olcay D.'yi (38) taciz ve darp edip ardından hareket halindeki araçtan attığı öne sürüldü. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli S.G. ise gözaltına alındı.