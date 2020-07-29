İzmir'de korkunç olay! Trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü

EVİNE GİTTİ, KAVGA SIRASINDA BIÇAKLANDI

Telefondaki tartışma karşılıklı hakarete dönüşünce Yavuz Demir, 2 çocuk babası Servet B.'nin oturduğu eve gitti. Gerginliğin devam etmesi sonucu, iki akraba sokak ortasında kavga etti. Bu sırada, iddiaya göre Servet B. yanında getirdiği bıçak ile Yavuz Demir'i yaraladı. bıçakladı. Demir kanlar içerisinde yere yığılırken, Servet B. ise olay yerinden kaçtı.