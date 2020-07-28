Kocaeli’de vatandaşlar intihar girişimini çekirdek yiyerek izledi

Yaklaşık 1 buçuk saattir evlerine gidemediklerini söyleyen Muhammet Külekçi."1 buçuk saattir otobüs bekliyorum. İntihar girişimi var. Galiba aldatma mevzusu, adam da sarhoş. İçki şişelerini aşağı attı. Bekliyoruz, onun yüzünden eve gidemiyorum. Otobüsüm de bitti, saat da 1.30 oldu. Benim de sayfam var. Oradan canlı yayın yapıyorum. Arkadaşlar da izliyor. Üzüldüm tabi ki adam da sarhoş yapacak bir şey yok. İnşallah indirirler de biz de eve gideriz" dedi.