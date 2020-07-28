28 Temmuz 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de polis fuhşa yönelik denetimlerini sıkılaştırdı

İzmir'de polis fuhşa yönelik denetimlerini sıkılaştırdı

’de ekipleri, fuhşa göz açtırmıyor. Polisler, belli bölgelerde pazarlığı yapan kadınlara yönelik devriye görevi yürütüyor. Fuhuş yaptıkları belirlenen şüphelilere idari para cezası uygulanıyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.07.2020 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020
ABONE OL
İzmir'de polis fuhşa yönelik denetimlerini sıkılaştırdı

'de ekipleri, cadde ve bulvar üzerlerinde pazarlığı yapıldığı ihbarları üzerine harekete geçti.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alsancak Mahallesi'nde koronavirüsün yanı sıra birçok hastalığa yakalanma riskini de barındıran fuhşa yönelik denetimlerini sıkılaştırdı.

SÜREKLİ DEVRİYE GEZİYOR

Ekipler, Şair Eşref ve Talatpaşa bulvarlarında cadde üzerinde yapılan fuhuş pazarlıklarını önlemek adına bölgede sürekli polis otoları ve yaya olarak devriye geziyor.

CEZA KESİLİYOR

Caddede fuhuş pazarlığı yapmak için bekleyen trans bireyler ve kadınlara idari para cezası uygulanıyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA