İzmir'de polis fuhşa yönelik denetimlerini sıkılaştırdı
İzmir’de polis ekipleri, fuhşa göz açtırmıyor. Polisler, belli bölgelerde fuhuş pazarlığı yapan kadınlara yönelik devriye görevi yürütüyor. Fuhuş yaptıkları belirlenen şüphelilere idari para cezası uygulanıyor.
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Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alsancak Mahallesi'nde koronavirüsün yanı sıra birçok hastalığa yakalanma riskini de barındıran fuhşa yönelik denetimlerini sıkılaştırdı.
SÜREKLİ DEVRİYE GEZİYOR
Ekipler, Şair Eşref ve Talatpaşa bulvarlarında cadde üzerinde yapılan fuhuş pazarlıklarını önlemek adına bölgede sürekli polis otoları ve yaya olarak devriye geziyor.
CEZA KESİLİYOR
Caddede fuhuş pazarlığı yapmak için bekleyen trans bireyler ve kadınlara idari para cezası uygulanıyor.