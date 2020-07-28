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İzmir'de 99 göçmen kurtarıldı

Son dakika haberine göre... Foça ve Dikili ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 99 , Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.07.2020 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020
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İzmir'de 99 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir'in Foça ve Dikili açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen göçmenlerin olduğu bilgisini aldı.

KURTARILDILAR

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Dikili ve Foça açıklarında mahsur kalan 99 göçmeni kurtardı. Göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kıyıya çıkartıldı.

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