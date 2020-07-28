İzmir'de 99 göçmen kurtarıldı
Son dakika haberine göre... Foça ve Dikili ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 99 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir'in Foça ve Dikili açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen göçmenlerin olduğu bilgisini aldı.
KURTARILDILAR
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Dikili ve Foça açıklarında mahsur kalan 99 göçmeni kurtardı. Göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kıyıya çıkartıldı.