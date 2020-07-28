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Adana'da herkesi şaşırtan olay! Bankanın camını kırıp kendini ihbar etti

Son dakika haberi... 'da hesap kartını ATM cihazına kaptıran bir kişi, yetkililere ulaşamayınca bankanın camını kırdı. Şüpheli, daha sonra kendini polise ihbar etti.

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Giriş Tarihi: 28.07.2020 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020
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Adana'da herkesi şaşırtan olay! Bankanın camını kırıp kendini ihbar etti

Adana'da hesap kartını ATM cihazına kaptıran bir kişi, yetkililere ulaşamayınca bankanın camını kırdı. Şüpheli, daha sonra kendini polise ihbar etti.

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi.

Adana'da herkesi şaşırtan olay! Bankanın camını kırıp kendini ihbar etti

Alkollü olduğu öne sürülen A.İ., iddiaya göre para çekmek için kartını ATM cihazına soktu. Cihazın hesap kartını rehin alması üzerine çare arayan A.İ., içeride birilerinin olduğu düşüncesiyle, bankanın camına vurmaya başladı.

Adana'da herkesi şaşırtan olay! Bankanın camını kırıp kendini ihbar etti

Sesini duyuramadığını düşünen A.İ., bu kez kaldırımdaki parke taşını alarak, bankanın kapı camını kırmaya çalıştı.

Adana'da herkesi şaşırtan olay! Bankanın camını kırıp kendini ihbar etti

KENDİSİNİ İHBAR ETTİ
Kapı camını kıran A.İ., halen kimseye ulaşamayınca, 112'yi arayarak kendisini polise ihbar etti.

Adana'da herkesi şaşırtan olay! Bankanın camını kırıp kendini ihbar etti

Gözaltına alınan A.İ., Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.

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