Adana'da herkesi şaşırtan olay! Bankanın camını kırıp kendini ihbar etti

Adana'da hesap kartını ATM cihazına kaptıran bir kişi, yetkililere ulaşamayınca bankanın camını kırdı. Şüpheli, daha sonra kendini polise ihbar etti.

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi.