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İstanbul’da kavgalı olduğu kişinin otomobilini böyle parçaladılar! O anlar kamerada

Silivri'de dün saat 05.30 sıralarında Fatih Mahallesi'nde biri kadın iki kişi, kavgalı oldukları aileye ait ile iş yerinin camlarını tahtayla saldırarak kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.07.2020 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020
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İstanbul’da kavgalı olduğu kişinin otomobilini böyle parçaladılar! O anlar kamerada

İddialara göre, aralarında husumet bulunan iki aile arasında bir süredir kavgalar yaşanıyordu. Son olarak önceki gün kavgalı oldukları ailenin evinin önüne gelen biri kadın kişi, yine karşı tarafla tartışmaya başladı.

İstanbul’da kavgalı olduğu kişinin otomobilini böyle parçaladılar! O anlar kamerada İSTANBUL'DA KAVGALI OLDUĞU KİŞİNİN OTOMOBİLİNİ BÖYLE PARÇALADILAR! O ANLAR KAMERADA

OTOMOBİLE SALDIRDI

Kadın ile yanındaki kişi, binanın üst katlarında bulunan karşı ailenin üyeleriyle bir süre tartıştı. Ailenin bina önüne inmemesi üzerine iki kişi, iş yerleri ile otomobile saldırdı.

KAMERAYA YANSIDI

Ellerine tahta alan saldırganlar kuaför dükkanı ile arabaya hasar verdi. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yapılan şikayet üzerine polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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