Koronavirüs testi için hastaneye gidiyordu! Kadın mahkum kocası tarafından kaçırıldı

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan Karataş Cezaevi'nde yatan Songül B. (31) rahatsızlanınca Covid testi yapılması için jandarma ekipleri tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine getirildi. Testin yapıldığı yere jandarma aracı yanaştığı sırada Songül B. araçtan atladı. Jandarma aracını takip eden ve içinde lüks minibüsten inen Songül B.'nin kocası Onur B. (30) eşini minibüse alıp kaçırdı. Jandarma ekipleri durumu polise bildirdi. Ekipler harekete geçerek minibüsün peşine düştü. Yeşil Bulvarda sıkıştırılan karı koca kaçmayı başardı. Bulvarlarda önlem alan polis, minibüsü Kışla Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu.