Düğün konvoyundaki akılalmaz görüntülere ceza yağdı

Dün bazı basın yayın kuruluşlarında "Düğün Konvoyundan Akılalmaz Görüntüler" başlığıyla yer alan ve sosyal medya sitelerinde de paylaşılan "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atma" konusu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

ŞAHISLAR YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; görüntülerin incelenmesi neticesinde plakaları tespit edilen araçların sürücüleri oldukları tespit edilen Ali D., Gökhan A. ve Cengizhan A. isimli şahıslar yakalandı.