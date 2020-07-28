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Denizli'de ahşap ev ve depo alev alev yandı

Tavas ilçesinde çıkan yangında, bir depo ve yakınındaki ahşap ev küle döndü. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.07.2020 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020
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Denizli'de ahşap ev ve depo alev alev yandı

Nikfer Mahallesi'nde Memduh Gireniz'e (58) ait depoda sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek yakındaki ahşap eve sıçradı. Çıkan yangından habersiz olan Memduh Gireniz, eşi Zeynep Gireniz (55), çocukları Burçin Gireniz (34) ve Hüseyin Gireniz (25) mahalle sakinlerinin haber vermesiyle birlikte evden çıkıp, yangını söndürmeye çalıştı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 2 arazöz ve 3 itfaiye aracıyla, alevlere müdahale edildi. 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangında ahşap ev ve yanındaki depo kül oldu. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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