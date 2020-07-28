Bodrum'dan skandal görüntüler! Garip partiler düzenleyip çırılçıplak denize giriyorlar
Türkiye'nin gözde tatil beldelerinden Bodrum skandal görüntüler ile çalkalanıyor. Bodrum Bitez'de yer alan Bardakçı Koyu'nun hemen yanındaki koyun hali içler acısı. Koyda toplum ahlakına aykırı davranışlar sergileniyor, garip partiler düzenleniyor, çırılçıplak denize giriliyor. Bodrum'da halkın tepkisini çeken skandal böyle görüntülendi.
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Bodrum Bitez'de yer alan Bardakçı Koyu'nun hemen yanındaki koyun hali içler acısı. Burayı mekan edinen bir grup erkek, koyda toplum ahlakına aykırı davranışlar sergiliyor, garip partiler düzenliyor, çırılçıplak denize giriyor.
Halkın tepkisini çeken bu koyda yaşananlar kare kare böyle görüntüledi.
SABAH