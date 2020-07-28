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Bodrum'dan skandal görüntüler! Garip partiler düzenleyip çırılçıplak denize giriyorlar

'nin gözde tatil beldelerinden skandal görüntüler ile çalkalanıyor. Bodrum Bitez'de yer alan 'nun hemen yanındaki koyun hali içler acısı. Koyda toplum ahlakına aykırı davranışlar sergileniyor, garip partiler düzenleniyor, denize giriliyor. Bodrum'da halkın tepkisini çeken skandal böyle görüntülendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.07.2020 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020
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Bodrum'dan skandal görüntüler! Garip partiler düzenleyip çırılçıplak denize giriyorlar

Bodrum Bitez'de yer alan Bardakçı Koyu'nun hemen yanındaki koyun hali içler acısı. Burayı mekan edinen bir grup erkek, koyda toplum ahlakına aykırı davranışlar sergiliyor, garip partiler düzenliyor, çırılçıplak denize giriyor.

Halkın tepkisini çeken bu koyda yaşananlar kare kare böyle görüntüledi.

SABAH

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