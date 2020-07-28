Mersin'de 4 askerin şehit düştüğü kazada şoförün kahramanlığı daha büyük bir faciayı önlemiş

ŞOFÖR 'BEN KEDİMİ FEDA EDİYORUM' DEMİŞ

Er Veysel Tüysüz, olayın yaşandığı bölgede otobüsün sağ tarafının uçurum olduğunu kaydederken, "Fren patladıktan sonra sağ taraf uçurumdu. Şoför dedi ki 'sağ taraf uçurum, otobüsü sağa atmayacağım yoksa tüm askerlerimiz şehit olacak' dedi. Otobüsü ilerdeki virajda yatıracağını söyledi. 'Ben kendimi feda ediyorum' diyerek otobüsü yatırdı. İstese diğer tarafa da otobüsü yatırabilirdi. Bizi kurtarmak için kendisini feda etti" diye konuştu.

BABA: DEVLETİMİZ GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİ

Baba Ali Tüysüz ise, kaza olduktan sonra ilk olarak olay yerine gelen aile kendilerinin olduklarını kaydederken, "Vardığımızda şehitlerimiz vardı. Askerlerimiz hastanedeydi. Devletin tüm kurumları, hepsi geldiler. Hepsine teşekkür ederim. Gerçekten devlet, askerleri için görevini yerine getirdi. Bana göre fazlasıyla da yaptılar" diye konuştu.