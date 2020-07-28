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Tokat'ta akrabaların silahlı kavgası: 2 kardeş öldü

Niksar ilçesinde iki akraba grubu arasında çıkan silahlı kavgada iki kardeş yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri olaya ilişkin şüpheli S.Ö'yü gözaltına aldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.07.2020 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020
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Tokat'ta akrabaların silahlı kavgası: 2 kardeş öldü

İlçeye bağlı Edili köyünde eski muhtar İ.Ö. ve oğlu S.Ö. ile akrabaları İsmet ve kardeşi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

MORGA KALDIRILDI

Aile üyelerinin de karıştığı kavgada av tüfeğiyle vurulan İsmet ve Serkan Özyurt olay yerinde hayatını kaybetti. İki kardeşinin cesedi Niksar morguna kaldırıldı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kavgada İ.Ö ile G.Ö, B.Ö. ve K.Ö. de yaralandı. Yaralılar Niksar ve Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri olaya ilişkin şüpheli S.Ö'yü gözaltına aldı.

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