Tokat'ta akrabaların silahlı kavgası: 2 kardeş öldü
Niksar ilçesinde iki akraba grubu arasında çıkan silahlı kavgada iki kardeş yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri olaya ilişkin şüpheli S.Ö'yü gözaltına aldı.
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İlçeye bağlı Edili köyünde eski muhtar İ.Ö. ve oğlu S.Ö. ile akrabaları İsmet ve kardeşi Serkan Özyurt arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
MORGA KALDIRILDI
Aile üyelerinin de karıştığı kavgada av tüfeğiyle vurulan İsmet ve Serkan Özyurt olay yerinde hayatını kaybetti. İki kardeşinin cesedi Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
4 KİŞİ YARALANDI
Kavgada İ.Ö ile G.Ö, B.Ö. ve K.Ö. de yaralandı. Yaralılar Niksar ve Tokat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
GÖZALTINA ALINDI
Jandarma ekipleri olaya ilişkin şüpheli S.Ö'yü gözaltına aldı.