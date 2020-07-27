27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Son dakika: Beşiktaş'ta halk otobüsünde yangın paniği

Son dakika haberine göre İstanbul 'ta seyir halindeki özel halk otobüsünün motor kısmında çıktı. Kısa süreli paniğe neden olan yangın otobüs şoförü ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.07.2020 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020
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Son dakika: Beşiktaş'ta halk otobüsünde yangın paniği

Olay Barbaros Bulvarı, Zincirlikuyu istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kabataş'tan Ferahevler seferini yapan özel halk otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Motordan dumanlar çıktığını gören şoför otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti. Ardından yangın tüpünü alarak yangına müdahale etti. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Son dakika: İstanbul Beşiktaşta otobüste yangın paniği SON DAKİKA: İSTANBUL BEŞİKTAŞ'TA OTOBÜSTE YANGIN PANİĞİ

MOTOR BİRDEN ALEV ALDI
Motorun bir anda alev aldığını belirten otobüs şoförü,"Birden alev aldı, hemen kapıları açtım. Yolcularım indi. Çok fazla yolcu yoktu zaten çokta panik olmadı. İtfaiye ekipleri de gelerek gerekli çalışmayı yaptı, sağ olsunlar. Cana bir şey olmadı, tek sevincimiz bu" ifadelerini kullandı.


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