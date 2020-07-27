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Son dakika: İstanbul Beşiktaş'ta otobüste yangın paniği

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Giriş: 27.07.2020 09:40
Son dakika haberi... İstanbul Beşiktaş'ta seyir halindeki özel halk otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Kısa süreli paniğe neden olan yangın otobüs şoförü ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay Barbaros Bulvarı, Zincirlikuyu istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kabataş'tan Ferahevler seferini yapan özel halk otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Motordan dumanlar çıktığını gören şoför otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti. Ardından yangın tüpünü alarak yangına müdahale etti. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

MOTOR BİRDEN ALEV ALDI
Motorun bir anda alev aldığını belirten otobüs şoförü, "Birden alev aldı, hemen kapıları açtım. Yolcularım indi. Çok fazla yolcu yoktu zaten çokta panik olmadı. İtfaiye ekipleri de gelerek gerekli çalışmayı yaptı, sağ olsunlar. Cana bir şey olmadı, tek sevincimiz bu" ifadelerini kullandı.

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