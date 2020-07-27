Hatalı basılan 50 TL'yi 75 bin liraya satıyor
Adıyaman'da otopark işletmecisi Murat Kuştepe, bir müşterisinin verdiği basım hatası nedeniyle '0' bulunmayan 50 TL'lik banknotu satışa çıkardı. Kuştepe, elde edeceği geliri Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışlamak istiyor.
Koleksiyonerlerle görüşüp 75 bin TL isteyen Kuştepe, elde edeceği geliri, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istiyor.
GELİRİ MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA BAĞIŞLAMAK İSTİYOR
Kentte otopark işleten Murat Kuştepe, bir müşterisinin verdiği 50 TL'nin üzerinde '0' bulunmadığını fark etti. Bankaya başvuran ve orijinal olan 50 TL'lik banknotta basım hatası yapıldığını öğrenen Kuştepe, parayı satışa çıkardı. Samsun'da koleksiyonerlerle görüşen Kuştepe, para için 75 bin TL istedi. Kuştepe, elde edeceği geliri Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istiyor.
"75 BİN TL'NİN ÜZERİNDE BİR FİYAT İSTİYORUM"
Paranın önce sahte olduğunu düşündüğünü anlatan Kuştepe, "Bankaya gidip parayı kontrol ettiler. Cihazdan geçirdiler ayrıca kalemle, ışıkla baktılar bana paranı orijinal olduğu ama baskı hatası bulunduğunu söylediler. Bende sonra parayı satmaya karar vermiştim. Hatta 40 bin TL'lik bir teklif geldi, ancak satmaktan vazgeçtim. 75 bin TL'nin üzerinde bir fiyat istiyorum.
"AMACIM ÜLKEMİZE BU ZOR GÜNLERDE YARDIMCI OLMAK"
Bu parayı açık artırmaya çıkarıp değerinin üzerinde bir ederine satarak geliri de 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istiyorum. Amacım ülkemize bu zor günlerde yardımcı olmak" dedi.