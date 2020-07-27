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Kocaeli’de akılalmaz olay! Maske takmasını isteyen mağaza müdürüne saldırdı

ilçesinde öğle saatlerinde  Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde mağaza müdürü takmasını istediği müşterinin saldırısına uğradı. Başına askı demiri ile darbe alan Salih Ergün tedaviye alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.07.2020 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020
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Kocaeli’de akılalmaz olay! Maske takmasını isteyen mağaza müdürüne saldırdı

Bir giyim mağazasının müdürü , bayram alışverişi için ailesiyle birlikte mağazaya gelen müşteriyi takması için uyarınca tartışma çıktı.

ASKI DEMİRİYLE SALDIRDI

Bu sırada mağazada elbiselerin asıldığı askının demirini yerinden çıkaran müşteri, Salih Ergün'e saldırdı.

BAŞINA DARBE ALDI

Başına darbe alan Ergün yaralanırken, mağaza çalışanlarının ihbarı üzerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Başı kanlar içerisinde kalan Ergün, yapılan ilk müdahalesinin ardından Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, saldırganı gözaltına aldı.

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