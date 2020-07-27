Kocaeli’de akılalmaz olay! Maske takmasını isteyen mağaza müdürüne saldırdı
Gölcük ilçesinde öğle saatlerinde Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde mağaza müdürü Salih Ergün maske takmasını istediği müşterinin saldırısına uğradı. Başına askı demiri ile darbe alan Salih Ergün tedaviye alındı.
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Bir giyim mağazasının müdürü Salih Ergün, bayram alışverişi için ailesiyle birlikte mağazaya gelen müşteriyi maske takması için uyarınca tartışma çıktı.
ASKI DEMİRİYLE SALDIRDI
Bu sırada mağazada elbiselerin asıldığı askının demirini yerinden çıkaran müşteri, Salih Ergün'e saldırdı.
BAŞINA DARBE ALDI
Başına darbe alan Ergün yaralanırken, mağaza çalışanlarının ihbarı üzerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi.
KANLAR İÇİNDE KALDI
Başı kanlar içerisinde kalan Ergün, yapılan ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, saldırganı gözaltına aldı.