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Koronavirüs unutuldu kurallar çiğnendi! Trabzon'da parti düzenlediler...

'da son günlerde (Covid-19) vakalarında artış yaşanırken, dün gece kentteki bir eğlence mekanında düzenlenen partide, tedbirlerin hiçe sayıldığı görüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.07.2020 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020
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Koronavirüs unutuldu kurallar çiğnendi! Trabzon'da parti düzenlediler...

Türkiye genelinde koronavirüs vakaları düşüş gösterirken Trabzon'da ise vaka sayıları artıyor. Kent genelinde 20'ye kadar düşen pozitif vaka sayısı, yazın gelmesiyle birlikte 200'lere kadar çıktı.

Koronavirüs unutuldu kurallar çiğnendi! Trabzon'da parti düzenlediler...

Ortahisar ilçesinde hafta sonları parti düzenleyen bir kafede dün gece kaydedilen görüntüler, ihmalleri gözler önüne serdi.

Koronavirüs unutuldu kurallar çiğnendi! Trabzon'da parti düzenlediler...

Türkiye genelinde zincir şubeleri bulunan bir kafede organize edilen eğlenceye katılanların sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığı görüldü.

Koronavirüs unutuldu kurallar çiğnendi! Trabzon'da parti düzenlediler...

Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu geceden çekilen görüntüler, sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Koronavirüs unutuldu kurallar çiğnendi! Trabzon'da parti düzenlediler...

Çok sayıda takipçinin tepkisine neden olan görüntülerle ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

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