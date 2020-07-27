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İstanbul’da KADES uygulaması tacizden kurtardı

Fatih’te caddede yürürken kendisini takip eden şahsı telefonuna yüklediği Kadın destek uygulamasıyla yakalatan genç kadının ihbarı sonrası tutuklanarak cezaevine gönderilen genç hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sabah’tan Dilek Yaman’ın haberinin detayları…

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.07.2020 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020
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İstanbul’da KADES uygulaması tacizden kurtardı

Emine K., isimli genç kadın 'te evine gitmek için yürüyordu. Genç kadın mağazaların önünden ilerlediği sırada bir şahısın kendisini fark etti. Kendisini takip eden kişiden kurtulmak için kalabalık sokaklara girerek yön değiştiren E.K., şahsın kendisini takip etmeye devam ettiğini gördü.

KADES UYGULAMASINI KULLANDI

Genç kadın iddiaya göre kendisine gülümseyerek bakan kişiden rahatsız olunca izini kaybettirmeye çalıştığı bir anda kendisini takip eden kişi tarafından saldırıya maruz kaldı. Çünkü tacizci genç kadının özel bölgelerine dokunarak tacizde bulundu. edilen genç kadın, telefonuna yüklediği Kadın Destek Uygulamasındaki () alarmı çalınca, o sırada devriye gezen polis ekipleri olay yerine intikal ederek tacizciyi gözaltına aldı.

Genç kadının şikayeti sonrası karakolda ifadesi alınan yabancı uyruklu , 'Ben herhangi bir tacizde bulunmadım. Aynı caddede yürüyorduk ve çok kalabalıktı. Benim amacım bir mağazaya girmekti' şeklinde konuştu.

TUTUKLANDI

İfadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen M.T., hakkında savcılık tarafından '' suçu kapsamında iddianame düzenlendi. İddianamede M.T.'nin genç kadının vücut dokunulmazlığını ihlal edip cinsel saldırı suçunu işlediği anlatıldı. 5 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde 'nde hakim karşısına çıkacak. (Dilek Yaman/Sabah)

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