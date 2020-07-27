İstanbul’da KADES uygulaması tacizden kurtardı

KADES UYGULAMASINI KULLANDI

Genç kadın iddiaya göre kendisine gülümseyerek bakan kişiden rahatsız olunca izini kaybettirmeye çalıştığı bir anda kendisini takip eden kişi tarafından cinsel saldırıya maruz kaldı. Çünkü tacizci genç kadının özel bölgelerine dokunarak tacizde bulundu. Taciz edilen genç kadın, telefonuna yüklediği Kadın Destek Uygulamasındaki (KADES) alarmı çalınca, o sırada devriye gezen polis ekipleri olay yerine intikal ederek tacizciyi gözaltına aldı.