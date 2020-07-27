Kadıköy'de İETT otobüsü iş yerine girdi! Feci kazadan yeni görüntü

"BÜYÜK BİR FACİA ÖNLENDİ"

Kazayı gören bir vatandaş, "Yolun ters yönüne girdi ama bence çok iyi yaptı. Çünkü hayat kurtardı. Buradan devam etseydi birkaç arabayı parçalayacaktı. Ve zayiat çok büyük olacaktı. Buraya girerek durdu. 2 tane hafif yaralı var. 2 tane de çok hafif yaralı vardı. Biz çıkarttık onları. Arkadaşlar da buradaydı çok kişi vardı. Onlar için ambulans çağırdık ama ambulans bir 10 dakika içinde gecikmeli geldi. Şoförü de indirdik. Kafasında hafif bir şişlik vardı. Büyük bir facia önlendi diyebilirim" dedi.