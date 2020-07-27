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Kayseri'de alışveriş yoğunluğunda sosyal mesafe unutuldu

’de yaklaşan öncesi şehir merkezindeki çarşılarda yoğunluk yaşanırken, sosyal unutuldu. Koronavirüse karşı alınması gereken tedbirlere uyulmadı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.07.2020 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020
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Kayseri'de alışveriş yoğunluğunda sosyal mesafe unutuldu

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Kapalı Çarşı, Kazancılar Çarşısı ve Yeraltı Çarşısı'nda Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanırken, koronavirüse karşı alınması gereken tedbirlere uyulmadı.

SOSYAL MESAFE İHLAL EDİLDİ

Bayram alışverişine çıkan vatandaşlar maske takarken, yoğunluğun yaşandığı kapalı çarşıda ise sosyal mesafe ihlal edildi.

HAREKETLİLİK BAŞLADI

Çarşı esnafı Mustafa Taylan, "15 yıldır bu çarşıda hizmet veriyoruz. Çok şükür Kurban Bayramı hareketliliği başladı. Koronavirüs her esnafı etkilediği gibi bizleri de etkiledi. Ancak, Kurban Bayramı'nda çok şükür işlerimiz iyi. Vatandaşlarımızı büyük AVM'ler yerine çarşılarımıza bekleriz" dedi.

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