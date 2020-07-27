Samsun Bafra'da korkutan orman yangını

Yangın, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Burunca Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde yer alan ormanlık alanda çıktı.





Bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Bafra Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler, arazözlerle yangına müdahaleye başlarken, destek için bölgeye itfaiye ekipleri de sevk edildi.







Ağırlıkla çam ağaçlarının yer aldığı ormanlık alanda çıkan yangını, söndürmek için çalışmalar sürüyor.