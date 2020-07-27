27 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da güzellik merkezleri arasında müşteri kavgası!

İstanbul’da güzellik merkezleri arasında müşteri kavgası!

Avcılar’da iki arasındaki tartışması kavgaya dönüştü. İki kişinin yaralandığı olayda iki kişi gözaltına alındı. İki güzellik merkezi işletmecileri birbirlerinden şikayetçi oldu. Soruşturmaya devam ediliyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.07.2020 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020
ABONE OL
İstanbul’da güzellik merkezleri arasında müşteri kavgası!

Merkez Mahallesi'ndeki Reşitpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanında bulunan iki sahipleri arasında, birbirlerinin müşterilerini kapma iddiası ile bir süreden bu yana devam eden gerginlik dün öğle saatlerinde kavgaya neden oldu.

YARALANDILAR

Aralarında kadın çalışanların da bulunduğu iki taraf arasında aynı binada başlayan tekmeli-tokatlı caddeye taştı. Kavgada iki kişi aldıkları darbelerle baş ve çeşitli yerlerinden hafif yaralandı.

EKİPLERİ TARAFLARI DURDURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Çevredekilerin şaşkınlıkla izlediği kavganın bildirilmesi üzerine kısa sürede gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafları durdurmakta güçlük çekti. Kavgada iki kişi ters kelepçelenerek gözaltına alındı. Şüphelilerden biri kapalı olan bankanın girişinde, onları götürecek ekip gelene kadar yere oturtularak bekletildi.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Murat Kölük Devlet Hastanei'nde doktor kontrolünden geçirilen iki şüpheli ve iki şikayetçi ifadeleri alınmak üzere Avcılar Polis Merkezi'ne görüldü. İki güzellik merkezi işletmecileri birbirlerinden şikayetçi oldu. Soruşturmaya devam ediliyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA