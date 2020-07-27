27 Temmuz 2020, Pazartesi
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İzmitliler bayram alışverişine çıktı! Maske ve sosyal mesafe unutuldu

Son dakika haberi... İzmit'te, Kurban Bayramı için alışveriş yapan vatandaşlar sosyal mesafe kuralını unuttu. Bazı kişilerin ise maskeyi gerektiği gibi takmadığı görüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.07.2020
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İzmitliler bayram alışverişine çıktı! Maske ve sosyal mesafe unutuldu

İzmit'te Fethiye ve İstiklal caddeleri bayram alışverişi yapan vatandaşlarla dolup taştı. Mağazalara maskesiz girişe izin verilmezken, bazı vatandaşlar ise mağazaların içerisinde maskelerini çıkarttı.

İzmitliler bayram alışverişine çıktı! Maske ve sosyal mesafe unutuldu

Pandemi nedeniyle bayram alışverişini erkenden yaptığını söyleyen Serhat Bostancı, "Bayram alışverişimi 15 gün önce yaptım. Çünkü bu pandemi sürecinde kalabalık olmayalım, iç içe girmeyelim ve birbirimize yaklaşmayalım diye erkenden alışverişimi yaptım.

İzmitliler bayram alışverişine çıktı! Maske ve sosyal mesafe unutuldu

Şu an görüyorum ki çarşı çok kalabalık ve maskesiz bir şekilde birbirlerine temas ediyorlar. Bu çok üzücü bizim için çünkü vaka sayıları artıyor. Biz çok dikkat etmeye çalışıyoruz. İnşallah bu süreci bir an önce atlatırız" dedi

İzmitliler bayram alışverişine çıktı! Maske ve sosyal mesafe unutuldu

Çoğu insanın kurallara uymadığını söyleyen Gürkan Bilen, "Bayram alışverişine çıktım. Çarşı normal zamanlara göre çok kalabalık ve sosyal mesafe kurallarına uyulmuyor.

İzmitliler bayram alışverişine çıktı! Maske ve sosyal mesafe unutuldu

Maskeyi çoğu insan kullanmıyor. Denetimler yeteri kadar yapılmıyor. Çoğu mağazalarda vatandaşlar maskelerini çıkartıyor" diye konuştu.

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