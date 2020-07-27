İstanbul’da köpeği kafasına ateş edip öldürmüştü! Yüzüne bakıp gülmüş

"HIZLI VE SOĞUKKANLI ŞEKİLDE İKİ EL ATEŞ ETMİŞTİR"

Deniz Özula, kendi hayatlarından da endişe ettiklerini belirterek, "Olay günü eşim ve ben şehir dışındaydık. Bu nedenle köpeklerimizi yıllardır yaptığımız gibi aile dostlarımız olan Özdemir ailesine emanet etmiştik. Alp Erkin ve eşi Ş.E köpeklerimizi yürüyüşe çıkaran Beyhan Özdemir'e ve kızı Hilal Özdemir'e mesnetsiz hakaretler etmiş ve şiddet göstermişlerdir. Bugüne dek köpeklerimizden herhangi birisinin hiç kimseye zarar verdiği olmamıştır. Bu aileye de hiçbirisinin en ufak bir zararı olmamıştır. Anne kız kendilerinin öfkesine aynı dilde yanıt vermeyince Alp Erkin ve Ş.E iyice hiddetlenmiş, adeta köpeklerimizin yürüyüşten geri getirilmelerini araba içinde ve evimizin önünde volta atarak beklemişlerdir.

Nero, aile dostumuz Hilal Özdemir ile yürüyüşten döndüğünde ise Ş.E küçük oğluyla arabadan inmiş, öncelikle olacakları kucağında çocukla izlemeye koyulmuştur. O sırada Alp Erkin Hilal Özdemir'e küfürler ederek üzerine yürümüş, onu 'Şu an seni gebertmek istiyorum, seni mahvetmek istiyorum' diyerek tehdit etmiştir. Bunun üzerine Hilal kendisini ve Nero'yu korumak için evimizin bahçesine sığınmış ancak bu cani aile için bu yeterli olmamıştır. Kamera kayıtlarında da açıkça görüldüğü üzere, Ş.E küçücük çocuğunu işlek caddede yere bırakıp koşarak Hilal'e saldırmak üzere evimizin bahçe kapısını zorlamıştır. Bu sırada içeri açılan bahçe kapımızla oğlumuz Nero'ya defalarca vurmuştur.