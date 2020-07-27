Deprem uzmanından Marmara'ya uyarı: Stres arttı

Kendir açıklamasında, "Yalova, mekvii itibarı ile Kuzey Anadolu fay zonu (KAFZ) üzerinde ve tarih boyunca 100-250-500 yıllık periyotlar ile büyüklüğü Mw:7-7,5 ararsında değişen depremlerin oluştuğu bir alanda yer almaktadır. Bölgemizde özellikle, Marmara Bölgesi'nin batısında 17 Ağustos Gölcük ve 12 Kasım Düzce depremleri (1999) sonrasında stres daha da artmıştır. Tarihî deprem kayıtlarına göre de, muhtemel depremin oluş zamanı öne çekilmiştir. Misal vermek gerekirse, Yalova ve civarı, gerilmiş bir yayın üzerinde durmaktadır ve bu yay kopma noktasındadır" dedi.