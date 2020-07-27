Devrek İlçe Kaymakamı Altay isyan etti: En fazla vaka olan ilçeyiz

Kaymakam Altay, "Lütfen kurallara uyalım mesafeyi koruyalım, artık daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Vaka sayılarımız her geçen gün hızla artıyor, şu an yeni vaka sayılarında Zonguldak genelinde en fazla yeni pozitif vaka olan ilçeyiz'' dedi.