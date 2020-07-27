27 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Devrek İlçe Kaymakamı Altay isyan etti: En fazla vaka olan ilçeyiz

Devrek İlçe Kaymakamı Altay isyan etti: En fazla vaka olan ilçeyiz

, artan vakalarına karşı, ''Artık nasıl uyabilirim bilmiyorum. Vaka sayılarımız her geçen gün hızla artıyor'' dedi. Kaymakam vaka sayısı en fazla olan ilçe olduklarını da duyurdu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.07.2020 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020
ABONE OL
Devrek İlçe Kaymakamı Altay isyan etti: En fazla vaka olan ilçeyiz

Zonguldak'ın Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay, vatandaşları artan corona virüs vakalarına karşı uyardı.

İlçe Kaymakamı Altay banka önlerinde çok yakın mesafede bulunan vatandaşları gördüğünü belirtti.

Devrek İlçe Kaymakamı Altay isyan etti: En fazla vaka olan ilçeyiz

Kaymakam Altay, "Lütfen kurallara uyalım mesafeyi koruyalım, artık daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Vaka sayılarımız her geçen gün hızla artıyor, şu an yeni vaka sayılarında Zonguldak genelinde en fazla yeni pozitif vaka olan ilçeyiz'' dedi.

Devrek İlçe Kaymakamı Altay isyan etti: En fazla vaka olan ilçeyiz

''1 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR VAR''

Altay, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Maalesef yeni vakalar arasında 1 yaşından başlayan bebekler, çocuklar bile görülmeye başladı. Sokaklarda parklarda çocuklarınızın maskesiz olarak gece yarılarına kadar gezdiğini toplanıp oturduğunu görüyorum. İleri ki günlerde daha sıkı tedbirlerle karşılaşmamak için lütfen tedbirlere uyalım."

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA