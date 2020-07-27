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Son dakika haberleri | Samsun'da korkunç kaza! TIR'ın çarptığı otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı

'un Tekkeköy ilçesinde korkunç bir meydana geldi. TIR'ın arkadan çarptığı otomobildeki  (24) hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.07.2020 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020
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Son dakika haberleri | Samsun'da korkunç kaza! TIR'ın çarptığı otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı

, gece yarısında Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisinde meydana geldi. merkez yönünde giden Ramazan Ö.'nün (35) kullandığı 23 K 0832 plakalı TIR, kontrolden çıkarak aynı yönde giden Ersen A. (25) yönetimindeki 55 AAH 270 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen otomobilde, sürücü Ersen A. sıkıştı, ve Orhan P. (20) ise yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunarak, yaralıları hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Murat Kıvrak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı.

Hurdaya dönen otomobilde yaralanıp, tedaviye alınan 2 yaralının da sağlık durumlarının kritik olduğu öğrenildi.

Kazanın şokuyla yakınlarda bulunan bir inşaata giden TIR sürücüsü Ramazan Ö., ifadesi alınmak üzere Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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