Son dakika haberleri | Samsun'da korkunç kaza! TIR'ın çarptığı otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Korkunç kaza, gece yarısında Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisinde meydana geldi. Samsun merkez yönünde giden Ramazan Ö.'nün (35) kullandığı 23 K 0832 plakalı TIR, kontrolden çıkarak aynı yönde giden Ersen A. (25) yönetimindeki 55 AAH 270 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen otomobilde, sürücü Ersen A. sıkıştı, Murat Kıvrak ve Orhan P. (20) ise yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



