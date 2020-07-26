26 Temmuz 2020, Pazar
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Eşini diz kapağından ısıran köpeği silahla vurdu!

'de bir kişi eşini diz kapağından ısıran köpeği silahla vurarak öldürdü. Eşini hastaneye götüren şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.07.2020
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Eşini diz kapağından ısıran köpeği silahla vurdu!

Olay, saat 18.00 sıralarında Sarıyer Yeniköy Özgürlük Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Can Özula isimli bir kişiye ait 'Nero' isimli köpek sokak içerisinde bulunan Ş.E.'yi sol diz kapağından ısırdı.

Eşini diz kapağından ısıran köpeği silahla vurdu!

Yaşanan olay üzerine kadın acılar içinde yere oturarak eşi A.E.'ye seslendi.

Eşini diz kapağından ısıran köpeği silahla vurdu!

Olayın yaşandığı yere gelen A.E., eşini ısıran komşusunun köpeğini yanındaki silahla vurarak öldürdü.

Eşini diz kapağından ısıran köpeği silahla vurdu!

Daha sonra A.E. eşi Ş.E.'yi alarak hastaneye götürürken, köpeğin sahipleri ise yaşanan olayı polis ekiplerine bildirdi.

Eşini diz kapağından ısıran köpeği silahla vurdu!

Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunurken, köpeğin bakıcıları ise gözyaşlarını tutamadı. Daha sonra köpeği öldüren A.E. ise polis ekiplerince hastanede gözaltına alındı.

Eşini diz kapağından ısıran köpeği silahla vurdu!

Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından köpek kliniğe kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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