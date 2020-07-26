Çanakkale'de orman yangını | Bakan Bekir Pakdemirli bölgeye gidiyor

Tarım arazilerinde yer alan balyaların zarar gördüğü yangının etkili olduğu bölgenin yakınlarındaki hayvan sahipleri, sürülerinin zarar görmemesi için söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Öte yandan, yangın nedeniyle saat 15.40 itibarıyla Çanakkale Boğazı, çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.







Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir programını iptal ederek, yangın bölgesi Çanakkale'ye geçiyor.



Bakan Bekir Pakdemirli, "Burdur Bucak yangını kontrol altına alındı. Çanakkale Eceabat, Labseki, Kemer ve Edirne Keşan büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Çanakkale merkez Yukarı Okçular'da yangını kontrol altına alma çalışmaları ise sürüyor." dedi.