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Çanakkale'de orman yangını | Bakan Bekir Pakdemirli bölgeye gidiyor

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Alevler, 2 uçak, 10 helikopter, 35 arazöz, 5 dozer ve 175 personel ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. ve Orman Bakanı , programını iptal ederek, bölgesi Çanakkale'ye geçiyor.

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Giriş Tarihi: 26.07.2020 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020
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Çanakkale'de orman yangını | Bakan Bekir Pakdemirli bölgeye gidiyor

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, ilçe merkezi ile Kilitbahir köyü arasında kalan Çamburnu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Dumanın kent merkezinden de görüldüğü yangın bölgesine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip gönderildi.

Çanakkale'de orman yangını! Bakan Bekir Pakdemirli bölgeye gidiyor ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI! BAKAN BEKİR PAKDEMİRLİ BÖLGEYE GİDİYOR

Ormanlık alanda 5 ayrı noktada başladığı bildirilen yangın, 2 uçak, 10 helikopter, 35 arazöz, 5 dozer ve 175 personel ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

arazilerinde yer alan balyaların zarar gördüğü yangının etkili olduğu bölgenin yakınlarındaki hayvan sahipleri, sürülerinin zarar görmemesi için söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Öte yandan, yangın nedeniyle saat 15.40 itibarıyla , çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.



Tarım ve Orman Bakanı , programını iptal ederek, yangın bölgesi Çanakkale'ye geçiyor.

Bakan Bekir Pakdemirli, "Burdur Bucak yangını kontrol altına alındı. Çanakkale Eceabat, Labseki, Kemer ve Edirne Keşan büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Çanakkale merkez Yukarı Okçular'da yangını kontrol altına alma çalışmaları ise sürüyor." dedi.

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