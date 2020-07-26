Muğla'da köpek ordusunun saldırdığı kadın SABAH'a konuştu

Akaryakıt istasyonunda çalışan Yaşar abi yardımıma koştu. O sırada köpekler kaçmaya başladı. Hayatımın 20 yılı köyde geçti. Başıma böyle bir olay gelmedi. Bu görüntüler turistlik bir mahalleye yakışmıyor.

Yetkililerin bu soruna çözüm bulmasını istiyorum. Bana bir şey olsa evlatlarıma kim bakacaktı? Milas Kaymakamlığı ile belediyeye şikâyet dilekçesi vereceğim. Kimse hayvanları sevmiyorum diye düşünmesin. Evimde kedi-köpek besliyorum. Sokak hayvanlarına yemek veriyorum. Bu olayı yaşlılar, çocuklar ve kendini savunamayacak birisi yaşasaydı kötü sonuç doğurabilirdi."

Öte yandan Tüzün'ün akaryakıt istasyonunda giderek kendisine yardımda bulunan Yaşar Büyükakça'ya teşekkür ettiği öğrenildi.