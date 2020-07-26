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Muğla'da köpek ordusunun saldırdığı kadın SABAH'a konuştu

’da yolda yürüdüğü sırada köpeklerin saldırısına uğrayan kadın SABAH’a konuştu. Evli ve 2 çocuk annesi olduğunu belirten 38 yaşındaki , “Sınava girmek için sabah evden ayrıldım. Otogara doğru giderken köpekler aniden saldırdı. Canımı kurtarmak için çantamı köpeklere doğru savurmaya başladım. Avazım çıktığı kadar da bağırdım. Bu olayı yaşlılar, çocuklar ve kendini savunamayacak birisi yaşasaydı kötü sonuç doğurabilirdi. Yetkililer çözüm bulmalı" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.07.2020 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020
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Muğla'da köpek ordusunun saldırdığı kadın SABAH'a konuştu

Hayrettin ŞAŞMAZ / SABAH

'da yolda yürüyen bir kadın bir anda çok sayıda köpeğin saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken yardımına bir kişinin koşması sonucu köpekler dağıldı.

"BU GÖRÜNTÜLER TURİSTLİK BİR MAHALLEYE YAKIŞMIYOR"

Köpeklerin saldırısına uğrayan kadın SABAH'a konuştu. Evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen 38 yaşındaki yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sınava girmek için sabah evden ayrıldım. Otogara doğru giderken köpekler aniden üzerime saldırdı. Canımı kurtarmak için çantamı köpeklere doğru savurmaya başladım. Avazım çıktığı kadar bağırdım.

çalışan Yaşar abi yardımıma koştu. O sırada köpekler kaçmaya başladı. Hayatımın 20 yılı köyde geçti. Başıma böyle bir olay gelmedi. Bu görüntüler turistlik bir mahalleye yakışmıyor.

Yetkililerin bu soruna çözüm bulmasını istiyorum. Bana bir şey olsa evlatlarıma kim bakacaktı? Milas Kaymakamlığı ile belediyeye şikâyet dilekçesi vereceğim. Kimse hayvanları sevmiyorum diye düşünmesin. Evimde kedi-köpek besliyorum. Sokak hayvanlarına yemek veriyorum. Bu olayı yaşlılar, çocuklar ve kendini savunamayacak birisi yaşasaydı kötü sonuç doğurabilirdi."

Öte yandan Tüzün'ün akaryakıt istasyonunda giderek kendisine yardımda bulunan Yaşar Büyükakça'ya teşekkür ettiği öğrenildi.

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