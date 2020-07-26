Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem oldu | 2020 son depremler
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deniz yüzeyinin 5,74 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 263 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.42'de Girit Adası'nın güney doğusu açıklarında 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 5,74 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 263 kilometre mesafede olduğu belirlendi.