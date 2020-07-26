26 Temmuz 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem oldu | 2020 son depremler

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem oldu | 2020 son depremler

'de 4 büyüklüğünde meydana geldi. Deniz yüzeyinin 5,74 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün 'nın Datça ilçesine 263 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.07.2020
ABONE OL
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem oldu | 2020 son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.42'de Girit Adası'nın güney doğusu açıklarında 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 5,74 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 263 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA