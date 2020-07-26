Bilim Kurulu Üyesi pazara çıktı halkı koronavirüs konusunda uyardı

PAZAR POŞETİ/ÇANTASINDAN VİRÜS BULAŞIR MI?

Prof. Dr. Necmi İlhan müşterilere ürünlerin seçtirilme-mesini ve kalabalık olmayan saatlerde pazara gidilmesini önerdi. Alışverişten eve döndükten sonra "Evimizden muhtemelen poşet ya da çanta getiriyoruz, çantanın içine bu ürünleri koyduk evimize gittik poşeti yere koyduysak bir yere değdirdiysek evde de gidip onu uygun bir yere koymamız gerekiyor. Hatta mümkünse poşeti çıkarabiliriz atılacak bir şeyse atabiliriz" ifadelerini kullandı.