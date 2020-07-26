Bilim Kurulu Üyesi pazara çıktı halkı koronavirüs konusunda uyardı

Koronavirüs salgınıyla birlikte gözlerin çevrildiği noktalardan biri pazarlar... Peki alışveriş sırasında ve sonrasında koronavirüsten korunmak için nelere dikkat etmek gerekiyor? Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, pazara alışverişe çıktı ve uyulması gereken kuralları anlattı. İşte hayati değer taşıyan öneriler ve önlemler...

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan pazara gitti. Alışveriş sırasında ve sonrasında koronavirüs tedbirleri kapsamında uyulması gereken kuralları anlattı.

İhan, "Pazarlarda fiziki mesafeye dikkat edilip maske takılır el hijyenine uyulursa riskin daha azalacağını söyleyebiliriz" dedi.

BİLİM KURULU ÜYESİ PAZARA ÇIKTI HALKI KORONAVİRÜS KONUSUNDA UYARDI

İLK KURAL MASKE

Pazarlarda da olmazsa olmaz ilk kural ise maske... Pazarda alışveriş yaptıktan sonra kesinlikle ellerin maskeye götürülmemesi konusunun altını çizen İlhan, el hijyenine de dikkat edilmesi konusunda uyardı. Maskenin ise kesinlikle çıkarılmaması konusuna dikkat çekti.

ÇİĞ SEBZE VE MEYVEDEN VİRÜS BULAŞIR MI?

"Pazar tezgahındaki çiğ gıdadan bulaştığına dair bir şey söz konusu değil" diyen Bilim Kurulu Üyesi İlhan "Ama biz almadan önce başka alıcı ya da satıcı üzerine aksırdıysa elbette risk söz konusu! Eve gidip yıkadıktan sonra pişirilecek ürünleri pişirip yedikten sonra bir sakıncası yok." dedi.

PAZAR POŞETİ/ÇANTASINDAN VİRÜS BULAŞIR MI?

Prof. Dr. Necmi İlhan müşterilere ürünlerin seçtirilme-mesini ve kalabalık olmayan saatlerde pazara gidilmesini önerdi. Alışverişten eve döndükten sonra "Evimizden muhtemelen poşet ya da çanta getiriyoruz, çantanın içine bu ürünleri koyduk evimize gittik poşeti yere koyduysak bir yere değdirdiysek evde de gidip onu uygun bir yere koymamız gerekiyor. Hatta mümkünse poşeti çıkarabiliriz atılacak bir şeyse atabiliriz" ifadelerini kullandı.