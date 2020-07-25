Tilki sanılarak vurulan Gönül Gökçe’ye son veda! Kızın sözleri yürekleri yaktı: Gitme anne...

Kayınpederi ve gelini arasında herhangi bir sorun bulunmadığını söyleyen Karahüseyinli Köyü Muhtarı Siyami Okuyucu, "Dün akşam saatlerinde azam beni aradı ve yaşanan olayı anlattı. Ben de olay yerine gelip baktım ve cesedi bahçedeydi. Gelin hayvanları meradan otlattıktan sonra ahıra koymuş. Sonra bahçeye fasulye toplamaya geçmiş. Burada ses duyan kayınpederi evin camından ateş etmiş. Aralarında herhangi bir sorun yoktu." dedi. Yaşamını yitiren Gönül Gökçe köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.