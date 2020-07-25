25 Temmuz 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Pınar Gültekin'in öldürüldüğü katliam evine kilit vuruldu!

Pınar Gültekin'in öldürüldüğü katliam evine kilit vuruldu!

Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi 'in vahşice öldürüldüğü bağ evine katil zanlısı 'nın yakınları tarafından kilit vuruldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.07.2020
ABONE OL
Pınar Gültekin'in öldürüldüğü katliam evine kilit vuruldu!

Üniversite öğrencisi 'in Muğla'da vahşice öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ediyor. Gültekin'in kesin ölüm sebebine dair Kurumu raporu da hazırlanma aşamasında.

Vahşi cinayetin işlendiği bağ evinin şimdiye kadar açık olan bahçe kapısına ise failin yakınları tarafından kilit vurularak zincirlendi.

Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablası ile telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada, Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı , ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce, bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine genç kızı bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra bir varile bırakarak Gülağzı mevkisinde ormanlık alana attığını itiraf etmişti.

Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA