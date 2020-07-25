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İstanbul’da işçinin üzerine iş makinesinin kepçesi düştü

Bakırköy Cevizlik Mahallesi İstanbul Caddesi'nde çalışma yapan arızalanan düştü. Feci kazada üzerine kepçe düşen işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.07.2020 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020
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İstanbul’da işçinin üzerine iş makinesinin kepçesi düştü

Taşeron firma işçileri cadde üzerinde İSKİ adına çalışma yaptığı sırada kepçelerden birinin hidrolik sisteminde arıza meydana geldi. Kazı yapan arıza nedeniyle boşalınca düştü.

İŞ MAKİNESİNİ OPERATÖRÜ GÖZYAŞLARI İÇİNDE KALDI

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay anında iş makinesini kullanan operatör Uğun A. gözyaşları içinde kaldı. Polis ekipleri kepçe operatörünü gözaltına aldı.

Polis ekiplerinin Bakırköy'de yaşanan feci olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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