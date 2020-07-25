İstanbul’da işçinin üzerine iş makinesinin kepçesi düştü
Bakırköy Cevizlik Mahallesi İstanbul Caddesi'nde çalışma yapan işçinin üzerine arızalanan iş makinesinin kepçesi düştü. Feci kazada üzerine kepçe düşen işçi olay yerinde hayatını kaybetti.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Taşeron firma işçileri cadde üzerinde İSKİ adına çalışma yaptığı sırada kepçelerden birinin hidrolik sisteminde arıza meydana geldi. Kazı yapan iş makinesinin kepçesi arıza nedeniyle boşalınca işçinin üzerine düştü.
İŞ MAKİNESİNİ OPERATÖRÜ GÖZYAŞLARI İÇİNDE KALDI
İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay anında iş makinesini kullanan operatör Uğun A. gözyaşları içinde kaldı. Polis ekipleri kepçe operatörünü gözaltına aldı.
Polis ekiplerinin Bakırköy'de yaşanan feci olayla ilgili incelemesi devam ediyor.