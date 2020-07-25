25 Temmuz 2020, Cumartesi
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Kınalıada'da hurdalık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kınalıada'da ormanlık alana yakın bir hurdalıkta çıkan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.07.2020
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Kınalıada'da hurdalık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kınalıada'da ormanlık alana yakın bir hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Adada bulunan bir hurdalıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını ormanlık alana sıçramadan söndüren itfaiye ekiplerinin, soğutma çalışmaları yaptı.

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