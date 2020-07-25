25 Temmuz 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri MSB açıkladı: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait çok miktarda mühimmat ele geçirildi

MSB açıkladı: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait çok miktarda mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberi... (), Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 'lı teröristlere ait çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.07.2020 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020
ABONE OL
MSB açıkladı: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait çok miktarda mühimmat ele geçirildi

MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başarıyla sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

MSB açıkladı: Pençe-Kaplan Operasyonunda PKKya ait çok miktarda mühimmat ele geçirildi MSB AÇIKLADI: PENÇE-KAPLAN OPERASYONU'NDA PKK'YA AİT ÇOK MİKTARDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

"Kahraman komandolarımız, tespit ettikleri depoda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi. Tespit edilen malzemeler METİ timimiz tarafından imha edildi. Arama-tarama faaliyetleri sonucunda, 63 AK-47 piyade tüfeği, keskin nişancı tüfeği, 2 av tüfeği, 50 roketatar mühimmatı, 1000 doçka uçaksavar mühimmatı, 300 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 50 el bombası, 25 kilogram dinamit, 1000 paketlenmiş bilye ele geçirildi."

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA