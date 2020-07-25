25 Temmuz 2020, Cumartesi
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Kanada’ya gönderecekti! Uyuşturucu dolu kargo yakalandı

Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, Büyükçekmece’den ’ya gönderilmek üzere hazırlanmış bir kargo gönderisinden 6 kilo 900 gram çıktı. Olayla ilgili kargoyu gönderen şahsın bulunmasına yönelik çalışma başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.07.2020 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020
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Kanada’ya gönderecekti! Uyuşturucu dolu kargo yakalandı

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Kanada’ya gönderecekti! Uyuşturucu dolu kargo yakalandı KANADA'YA GÖNDERECEKTİ! UYUŞTURUCU DOLU KARGO YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre, 21 Temmuz tarihinde Büyükçekmece ilçesinde Kanada'ya gönderilmek üzere hazırlanmış bir kargo gönderisinde yapılan kontrolde; 2 adet tabloya zulalanmış halde, piyasa değeri yaklaşık 142 bin lira olan, toplam ağırlığı 6 kilo 900 gram gelem Afyon Sakızı ele geçirildi.

Konu ile ilgili kargoyu gönderen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Sema Alim Dalgıç/SABAH

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