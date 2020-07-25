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Gümüşhane'de 11 kişinin testi pozitif çıktı mahalle karantinaya alındı

Şiran ilçesi 'ne, il dışından misafirliğe gelen bir kişi ile temas ettiği 10 kişide tespit edildi. Mahalle, karantinaya alınırken giriş-çıkışlarda kapatıldı. Jandarma ekipleri de nöbet tutmaya başladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.07.2020 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020
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Gümüşhane'de 11 kişinin testi pozitif çıktı mahalle karantinaya alındı

Şiran ilçesi Erenkaya Mahallesi'ndeki yakınlarına il dışından ziyarete gelen bir kişi, rahatsızlanınca hastaneye gitti. Adı açıklanmayan kişinin koronavirüs testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri, çalışma başlattı. Temaslı 10 kişinin de Covid-19 testleri pozitif çıktı.

MAHALLE GİRİŞ-ÇIKIŞLARA KAPATILDI

Vakalar üzerine Gümüşhane Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, mahallede karantina uygulanmasına karar verdi. Mahalle giriş-çıkışlara kapatıldı. Jandarma ekipleri de nöbet tutmaya başladı.

KARANTİNA UYGULANACAK

Gümüşhane Valiliği´nden yapılan yazılı açıklamada, "Şiran ilçesi Erenkaya Mahallesi'nde 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkmış olup, filyasyon çalışmaları neticesinde kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu mahallede karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

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