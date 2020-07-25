9 ayda 100 kilo veren Hakan için bir araya geldiler

9 aydır buradayım. Bu 9 ay içerisinde 100 kilo verdim. Şu anda 1 buçuk aydır da kilomu koruyorum. Kas çalışması ile vücudumu toparlamaya çalışıyorum. Şu anki hedefim kilomu biraz daha burada tutup, daha sonra kendi ideal bedenime gelene kadar bu sürece devam etmek" dedi.

'DESTEK OLMAK İÇİN 5 MİLYON ADIM ATIYORUZ'

Obezitenin kader olmadığına vurgu yapan Doğa Sporları ve Zayıflama Kampı'nın kurucusu Halil Kargulu, "Burası sağlıklı yaşam merkezi. Burada 101 kilo veren Hakan arkadaşımızı desteklemek için 5 milyon adım atmak adına toplandık. Buradaki 100 arkadaşımız toplamda 5 ton zayıflamış arkadaşlar. 100 arkadaşımız bugün 5 milyon adım atacak.

Biz 1 metrekarede bile hayatımızı nasıl değiştirebileceğimizi insanlara kanıtlamak ve obezitenin kader olmadığını anlatmak için toplanmış bulunuyoruz. Buradaki etkinliğimiz yürüyüş odaklı, ancak esas meselemiz pandemide evden çıkamayan ve spor salonu ile başka etkinliklere gidemediği için kilo alma eğilimine giren insanların mazeretleri olamayacağını, isterlerse 1 metrekarede bile geleceklerini nasıl değiştirebileceklerini kanıtlamak için buradayız. Bu kısa alanda, 170 metrelik bir alanda, biz 5 milyon adım atarak ve üstelik 5 ton da zayıflayarak, 'İnsan isterse her şeyi yapabilir' diyoruz.